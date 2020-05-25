Производство систем для БТР и БМП "Бумеранг" на Урале планируется начать в 2021 году

"АО "НПО "Электромашина" получила литеру "О" на конструкторскую документацию к четырем изделиям для "Бумеранга". Современные системы энергоснабжения, постановки завес, пожаротушения и кондиционирования запланированы для двух автомобилей серии. Их производство может начаться уже в 2021 году", - говорится в сообщении.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 мая. /ТАСС/. АО "НПО "Электромашина" (в составе концерна "Уралвагонзавод" входит в Госкорпорацию Ростех) получило право приступить к изготовлению образцов для госиспытаний четырех систем, которые будут применены на БМП и БТР "Бумеранг". Их производство может начаться в 2021 году, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе концерна.

"Бумеранг" включает в себя несколько наименований специальной техники (колесных бронированных машин) - это колесный БТР "К-16" с крупнокалиберным пулеметом 12.7 мм и машина "К-17", оснащенная 30-миллимитровой пушкой. Шасси у этих машин одинаковые.

"В 2019 году были завершены предварительные испытания обеих машин. Это позволило нам откорректировать документацию на наши изделия и получить литеру "О" на все четыре системы. Следующий этап - изготовление образов для госиспытаний. После этого происходит присвоение литеры "О1" и начинается серийное производство. Чтобы перейти к производству изделий, уйдет еще примерно год", - цитируют в пресс-службе заместителя главного конструктора АО НПО "Электромашина" Сергея Абрамова.

Система энергопитания состоит из генератора, регулятора и системы защиты блока питания. Разрабатывая ее, специалисты "Электромашины" впервые плотно занялись генераторами мощностью до 20 кВт с жидкостным охлаждением. Это стало для завода новым направлением развития, отмечают в пресс-службе.

Также именно для "Бумеранга" на "Электромашине" начиналась разработка современной системы пожаротушения, которую потом внедрили на "Армату", "Курганец" и другие объекты, созданные для нужд МО РФ. Система с помощью оптических сенсоров и тепловых датчиков может обнаружить возгорание в отсеках автомобиля на ранней стадии. Тушение пожара обеспечивают быстродействующие модули с безопасным составом. Благодаря системе пожар не только быстро и эффективно локализуется, но исключается повторное возгорание. Поэтому экипаж может спокойно продолжать работу в отсеке.

"Эффект участия в проекте "Бумеранг" оказался весомым. Все модернизированные специзделия на 70-80 % состоят из новых технических решений на базе отечественных элементов и рассчитаны на перспективу", - добавили в пресс-службе.

О "Бумеранге"

"Бумеранг" - перспективная унифицированная колесная бронированная платформа разработки "Военно-промышленной компании" ("ВПК"). На ее основе были созданы колесная БМП "К-17", впервые показанная публике в 2015 году на параде Победы, а также бронетранспортер "К-16". В базовом варианте БМП "К-17" оснащается боевым модулем "Эпоха" с 30-миллиметровой автоматической пушкой со спаренным 7,62-миллиметровым пулеметом и противотанковыми ракетами "Корнет". Бронетранспортер "К-16" оснащается боевым модулем с 12,7-миллиметровым пулеметом.