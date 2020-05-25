В Челябинске возбудили дело о превышении полномочий при строительстве оперного театра

ТАСС, 25 мая. Уголовное дело по статье "Превышение должностных полномочий" возбуждено после прокурорской проверки строительства театра оперы и балета им. М. И. Глинки в Челябинске, который возводили к саммитам ШОС и БРИКС. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

"Прокуратурой Челябинской области в ходе проверки выявлены нарушения бюджетного законодательства при строительстве здания вспомогательного назначения областного государственного бюджетного учреждения культуры "Челябинский государственный академический театр оперы и балета им. М. И. Глинки". <…> По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий")", - говорится в сообщении.

Театр оперы и балета строился в рамках подготовки к проведению в 2020 году на территории г. Челябинска саммитов ШОС и БРИКС. "Установлено, что в рамках исполнения государственного контракта в период с октября 2018 по апрель 2020 года должностными лицами Министерства строительства и инфраструктуры Челябинской области и ОГКУ "Челябоблинвестрой" приняты и оплачены фактически отсутствующая на объекте офисная мебель и невыполненные работы. Региональному бюджету причинен ущерб на сумму более 1 млн рублей", - уточнили в прокуратуре.