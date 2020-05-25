Свердловский Роспотребнадзор подал в суд на соучредителя сети "Красное и Белое"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 мая. /ТАСС/. Роспотребнадзор по Свердловской области подал в суд на соучредителя сети магазинов "Красное & Белое" в связи с нарушением санитарных норм. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в пресс-службе Свердловского областного суда.

"В Железнодорожный районный суд Екатеринбурга поступило дело об административном правонарушении в отношении соучредителя сети магазинов "Красное и Белое". <…> Роспотребнадзор просит привлечь ООО "Абсолют" (склад компании "Красное и Белое", - прим. ТАСС) к административной ответственности по ч. 2 ст. 6.3. КоАП РФ ("Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения"). Надзорный орган просит приостановить деятельность предприятия", - сообщили в суде.