Свердловский Роспотребнадзор подал в суд на соучредителя сети "Красное и Белое"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 мая. /ТАСС/. Роспотребнадзор по Свердловской области подал в суд на соучредителя сети магазинов "Красное & Белое" в связи с нарушением санитарных норм. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в пресс-службе Свердловского областного суда.
"В Железнодорожный районный суд Екатеринбурга поступило дело об административном правонарушении в отношении соучредителя сети магазинов "Красное и Белое". <…> Роспотребнадзор просит привлечь ООО "Абсолют" (склад компании "Красное и Белое", - прим. ТАСС) к административной ответственности по ч. 2 ст. 6.3. КоАП РФ ("Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения"). Надзорный орган просит приостановить деятельность предприятия", - сообщили в суде.
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В пресс-службе уточнили, что в ходе проверки склада были выявлены следующие нарушения: не представлен пятидневный запас санитарно-гигиенических масок, выделено недостаточное количество одноразовых средств индивидуальной защиты для сотрудников, в помещениях с постоянным нахождением сотрудников отсутствуют бактерицидные облучатели воздуха рециркуляторного типа. Кроме того, перед началом рабочих смен отсутствовал "входной фильтр" с проведением бесконтактного контроля температуры тела сотрудников и обязательным отстранением от работы лиц с повышенной температурой тела или признаками ОРВИ. На момент обследования установлено, что к работе были допущены сотрудники, контактировавшие с заболевшими.
"Роспотребнадзор считает, что у ООО "Абсолют" имелась возможность исполнить требования санитарного законодательства, однако этого не сделано. Это привело к заражению сотрудников и может способствовать дальнейшему распространению коронавирусной инфекции", - уточнили в суде.
На территории Свердловской области выявлено 3 704 случая заражения.