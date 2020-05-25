К участию в бизнес-неделе онлайн на Урале планируется привлечь до 6 тыс. предпринимателей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 мая. /ТАСС/. Бизнес-неделя "Новые решения" в Свердловской области, которая в этом году пройдет в онлайн-формате, может привлечь до 6 тысяч участников, сообщила в понедельник министр инвестиций и развития региона Виктория Казакова на пресс-конференции Уральского регионального информационного центра ТАСС.

Бизнес-неделя "Новые решения" пройдет в регионе с 25 по 30 мая в онлайн-формате. В рамках недели будут проходить обучающие и разъясняющие вебинары, марафоны, форумы, отраслевые обсуждения, видеоконференции, консультации.

"На сегодняшний день зарегистрировалось чуть более полутора тысяч предпринимателей. Безусловно, мы ожидаем и приглашаем к участию, в том числе, предпринимателей из других регионов РФ. <...> Мы ожидаем, что это не конечная цифра и что в нашем мероприятии примет участие не менее 5-6 тысяч участников", - сказала она.

Директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Илья Сулла добавил, что мероприятие в этом году нельзя сравнивать с прошлогодним, которое проходило в офлайн формате. "Но у нас было меньше 5 тысяч человек, во всех наших офлайн-мероприятиях, включая встречи, которые мы проводили в городах области", - отметил он.

Программа мероприятий

Казакова добавила, что бизнес-неделя включает в себя обширную программу мероприятий. "Наша задача - каждому дать информацию, мотивацию, ключи к восстановлению", - отметила она. Министр подчеркнула, что уже традиционное мероприятие из-за текущей ситуации пройдет в новом формате - онлайн, а очные мероприятия состоятся только при условии снятия ограничений, введенных в регионе из-за пандемии коронавируса. Всего в рамках недели состоится 12 мероприятий.

Самое крупное из них, по словам Казаковой, это антикризисный онлайн-коннект "Самое время", который пройдет с 26 по 28 мая. На нем спикеры выскажут свою точку зрения на вопросы: когда закончится кризис, вернется ли прежний уровень продаж, рентабельности, какие решения необходимо принимать собственникам бизнеса прямо сейчас. Также в рамках бизнес-недели пройдет онлайн-сессия проекта "Иннопром онлайн" "Деньги решают все? Меры поддержки промышленности как часть плана по спасению экономики".

Сулла, в свою очередь, отметил, что такой формат мероприятий даст возможность предпринимателям поделиться советами и рассказать, что они делают сами в текущей ситуации. Также, добавил он, планируется три больших вебинара, посвященных различным видам поддержки бизнеса, которые организовываются вместе с уполномоченным по правам человека в Свердловской области.

Генеральный директор Агентства по привлечению инвестиций Свердловской области Александр Породнов подчеркнул, что, помимо мер, принимаемых региональным и федеральным правительством, должны быть приняты меры, направленные на поиск новых решений, новых бизнес-идей, новых рынков, партнеров, и многие мероприятия бизнес-недели будут направлены именно на это.

Об организаторах

Организаторами бизнес-недели, по словам Казаковой, выступят Министерство инвестиций и развития Свердловской области, Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства, Агентство по привлечению инвестиций, уполномоченный по защите прав предпринимателей Свердловской области, Уральская торгово-промышленная палата, региональные отделения общероссийских общественных организаций "Деловая Россия" и "Опора России", Свердловский областной Союз промышленников и предпринимателей, "Иннопром онлайн".