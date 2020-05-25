Ветерану из Кургана после вмешательства прокуратуры перевели выплату к 75-летию Победы

ТАСС, 25 мая. Пенсионный фонд России перевел выплату к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 89-летней ветерану из Кургана в результате вмешательства прокуратуры. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе областной прокуратуры.

"Выплаты должны быть осуществлены Пенсионным фондом Российской Федерации в апреле-мае текущего года. Однако, по мнению ГУ Пенсионного фонда РФ в Кургане, женщина, имеющая статус труженицы тыла, не имеет право на их получение, в связи с чем в списках отсутствует. В целях недопущения нарушения прав ветерана прокурор города объявил руководителю управления Пенсионного фонда РФ в Кургане Курганской области предостережение о недопустимости нарушений закона. В настоящее время предусмотренные указом президента РФ денежные средства ветерану выплачены", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в прокуратуру обратились родственники 89-летней женщины. В ПФР не захотели внести ветерана в список лиц, которым предусмотрены единовременные выплаты в соответствии с указом президента РФ № 100 "О единовременной выплате некоторым категориям граждан РФ в связи с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов".