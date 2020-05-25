В магазинах "Красное и Белое" на Урале нашли нарушения прав работников

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 мая. /ТАСС/. Нарушения трудовых и социальных прав работников логистического центра и магазинов "Красное и Белое" обнаружены в Свердловской области. Работникам негде было раздеваться, они получали неофициальную заработную плату, сообщила в понедельник журналистам уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова.

"Раздеться негде, одежда бросается на коробки, фрукты и овощи. Серьезные проблемы с оплатой труда. Подписывают соглашение на 8 тыс. рублей, все остальное - в сером варианте. В итоге мало кто получает [полную] зарплату. Либо не досчитались одной бутылки, либо что-то кто-то разбил, и приходится им платить, и платить очень много. Конечно, тут грубейшее нарушение прав граждан, социальных прав работников", - сказала она.

Мерзлякова добавила, что также власти до сих пор не могут найти всех работников логистического центра, где был выявлен очаг заражения коронавирусом. Как сообщал ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, среди работников логистического центра подтверждено более 150 случаев инфицирования.

Всего на территории региона выявлено 3 983 случая заражения коронавирусом, выписаны 1 270 человек, умерли 18.

Сеть "Красное и Белое" - российская компания и одноименная сеть магазинов по продаже алкогольных и безалкогольных напитков, продуктов. Головной офис находится в Челябинске. Кроме того, у компании есть более 50 региональных представительств.