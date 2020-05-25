Экс-сотрудников ГИБДД и автошколы под Тюменью обвиняют в выдаче прав за взятки

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Бывший сотрудник ГИБДД, его соучастник и трое экс-сотрудников автошколы в Тюменской области пойдут под суд за получение взяток за выдачу водительских прав. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

"В Главном следственном управлении СК РФ завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего государственного инспектора отделения Государственной инспекции безопасности дорожного движения регистрационно-экзаменационной работы и технического надзора автомототранспортных средств межмуниципального отдела МВД России "Тобольский" капитана полиции Сергея Турты, Рамазана Юлдашева и бывших работников автошкол Тобольска Светланы Федоровой, Елены Сергеенковой и Дамира Сулейманова, - сообщили в СК. - Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу".

В зависимости от роли и степени участия каждого они обвиняются в совершении 16 эпизодов получения взятки, а также 16 преступлений по ч. 2 ст. 292 УК РФ ("Служебный подлог"). С 2016 по 2018 год фигуранты за взятки обеспечивали незаконную выдачу водительских прав без обязательного прохождения медосвидетельствования, профессионального обучения, а также без фактической сдачи экзаменов. Таким образом, была создана реальная опасность для участников дорожного движения, нарушен установленный федеральным законодательством механизм реализации обеспечения безопасности дорожного движения.