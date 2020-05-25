Жителя Екатеринбурга обвиняют в незаконных валютных операциях на 1,7 млрд рублей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 мая. /ТАСС/. Дело о совершении валютных операций с использованием подложных документов на сумму свыше 1,7 млрд рублей направлено в Ленинский районный суд Екатеринбурга. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе Генеральной прокуратуры РФ.

"Прокуратура Свердловской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя г. Екатеринбурга. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п. "а" ч. 3 ст. 193.1 УК РФ ("Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов"). По версии следствия, мужчина состоял в преступной группе, члены которой совершали незаконные валютные операции. <…> Сумма перечисленных денежных средств составила свыше 1,7 млрд рублей", - говорится в сообщении.

По версии следствия, обвиняемый регистрировал "номинальные" организации и их руководителей, открывал для них счета в банках и изготавливал для банков подложные документы. "В период с июля по декабрь 2013 года, а затем с января по апрель 2014-го участники преступной группы совершили операции по переводу денежных средств на банковские счета нерезидента в иностранной валюте", - отметили в пресс-службе.

Обвиняемый согласился на сотрудничество со следствием, поэтому его уголовное дело было выделено в отдельное производство. В отношении остальных членов преступной группы расследование уголовного дела продолжается.