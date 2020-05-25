Конкурс на участие в фестивале уличного искусства Stenograffia выиграли пять дебютантов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 мая. /ТАСС/. Организаторы фестиваля уличного искусства Stenograffia -2020 в Екатеринбурге подвели итоги конкурса заявок и определили список художников-участников. Победителями стали пятеро дебютантов фестиваля, сообщили ТАСС в пресс-службе фестиваля в понедельник.

"Мы подвели итоги [конкурса заявок], сейчас объявлено пять победителей", - сказали в пресс-службе, добавив, что все победители - дебютанты конкурса. При этом большинство из них уже имели опыт работы с созданием арт-объектов на улицах городов, но кто-то пока на старте самореализации.

Собеседница агентства отметила, что заявки подали несколько сотен художников - как известных, так и начинающих, они представили на суд жюри портфолио со своими работами. "Для нас важным критерием при отборе был поиск художников, которые ранее не принимали участие в Stenograffia. В связи с этим мы приняли решение, что в список победителей войдут новые люди для фестиваля", - пояснили на официальной странице проекта в социальной сети "Вконтакте".

Таким образом, в одиннадцатом фестивале Stenograffia теперь точно примут участие: Тина Прохорова, Кирилл Ведерников, Ян Посадский, Арсений, Наталья Денисова. Также список участников дополнительно пополнят, в частности, художники-каллиграфисты. "Мы [также] пришли к выводу, что нужно сделать несколько спецпроектов: один из них, например, для каллиграфистов, потому что заявок от них было много - мы с ними свяжемся потом с некоторыми отдельно", - рассказали в пресс-службе.

В этом году, отмечают организаторы, из-за эпидемиологической обстановки участие в фестивале не смогут принять иностранные художники. "Все художники зарубежные, я думаю, будут перенесены на следующий год", - пояснил представитель пресс-службы. В то же время, вопреки пандемии организаторам удалось не сбиться с запланированного графика приема и обработки заявок на участие в фестивале. "Мы делаем все возможное, чтобы [фестиваль состоялся]", - добавила собеседница.

Stenograffia - ежегодный фестиваль уличного искусства, который проводится агентством "StreetArt" при поддержке администрации Екатеринбурга. Фестиваль начал работу в 2010 году. По оценке экспертов, он влияет на развитие российского уличного искусства и является площадкой для реализации молодых художников и демонстрации талантов мастеров стрит-арта. Мероприятие всероссийского масштаба завоевало звание лучшего проекта в области социальных коммуникаций и благотворительности на всероссийском конкурсе "Серебряный лучник".