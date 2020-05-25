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В Кургане в реке обнаружили фрагменты человеческого тела

Личность убитой женщины установлена

ТАСС, 25 мая.  Фрагменты женского тела обнаружены в реке Черная в Кургане, возбуждено уголовное дело по факту убийства. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СК РФ.

"Вечером 21 мая в реке Черная вблизи улицы Анфиногенова в Кургане были обнаружены фрагменты человеческого тела. Другие части тела человека обнаружены в водоеме на следующий день. Следственными органами СК РФ по Курганской области по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ "Убийство", - говорится в сообщении.

Отмечается, что личность убитой женщины уже установлена. "По делу проводятся следственно-оперативные мероприятия по установлению обстоятельств совершенного преступления и лиц, к нему причастных", - отмечают в ведомстве.

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