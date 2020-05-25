Коронавирус выявили у девяти работников больницы в Югре

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 25 мая. /ТАСС/. Результаты тестов подтвердили наличие коронавируса у девяти медицинских работников Сургутской районной поликлиники в Ханты-Мансийском автономном округе. Об этом в понедельник сообщили ТАСС в пресс-службе медучреждения.

"Коронавирус подтвержден у девяти работников Сургутской районной поликлиники. У всех очаги заражения - дома", - сказал собеседник агентства.

По его словам, восемь заболевших в настоящее время лечатся дома, еще один госпитализирован в инфекционное отделение. "Они лечатся амбулаторно, состояние у них легкой степени", - сказал он.

По данным регионального оперативного штаба, в Сургутском районе Югры зарегистрировано более 470 случаев заражения коронавирусом, это почти треть всех случаев в регионе, из них 29 выявлены за последние сутки. В Сургутском районе больше всего случаев заражения, чем в других муниципалитетах региона.

Всего в округе зафиксировано 1 755 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 17 человек умерли, 478 выздоровели.