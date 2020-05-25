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"Новатэк" поставил 1 млн медицинских масок и 20 аппаратов ИВЛ в больницы ЯНАО

Общий объем помощи компании медучреждениям региона превысил 400 млн рублей

ТАСС, 25 мая. Компания "Новатэк", являющаяся одним из крупнейших независимых производителей природного газа в России, поставила в медицинские учреждения Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) миллион медицинских масок и 20 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Об этом сообщила пресс-служба правительства ЯНАО в понедельник.

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"В медучреждения Ямала поступил еще один миллион медицинских масок от компании "Новатэк". Также компания дополнительно поставила 20 аппаратов ИВЛ. Их распределят между больницами округа. Четыре аппарата сегодня уже привезли в Салехардскую окружную больницу", - говорится в сообщении.

С учетом данной поставки, общий объем помощи "Новатэка" медицинским учреждениям ЯНАО превысил 400 млн рублей, добавили в пресс-службе. Ранее компания передала 60 тыс. противочумных костюмов, один миллион медицинских масок и аппараты ИВЛ.

"Техника очень дорогая, качественная и проверенная. Такая помощь очень важна, потому что, помимо коронавируса, у нас остаются пациенты с инфарктами, инсультами, травмами и другими оперативными вмешательствами, которым также требуется поддержка искусственной вентиляцией легких. Наши больницы обеспечены аппаратами ИВЛ в достаточном количестве, но создание резерва на случай увеличения числа пациентов, которым они потребуются, - это только плюс для всей нашей системы организации медицинской помощи на Ямале", - приводит пресс-служба слова первого заместителя директора департамента здравоохранения ЯНАО Кирилла Трапезникова.

"Новатэк" является одним из крупнейших независимых производителей природного газа в России. Компания занимается разведкой, добычей, переработкой и реализацией природного газа и жидких углеводородов.

По данным оперативного штаба ЯНАО, на 25 мая в регионе зафиксировано 2 092 случая заражения коронавирусом. При этом 1 387 случаев было зарегистрировано на месторождениях региона. За все время 725 человек выздоровели, шесть умерли.

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РоссияЯмало-Ненецкий автономный округПандемия коронавируса нового типа
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