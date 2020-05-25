На промплощадке в Екатеринбурге загорелась неэксплуатируемая градирня

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 мая. /ТАСС/. Пожар произошел на промышленной площадке в Екатеринбурге, по предварительным данным, горит неэксплуатируемая градирня. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

"На промышленной площадке на улице Бисертской горит отдельно стоящий металлический ангар. По предварительной информации, это неэксплуатируемая градирня. Информации по пострадавшим не поступало, на месте работают пожарные подразделения", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе добавили, что площадь пожара составляет 50 квадратных метров. "В тушении пожара задействованы 14 единиц пожарной техники и 47 человек личного состава", - уточнили в главке.

На улице Бисертской находится АО "Стройпластполимер" - одно из крупнейших в России и СНГ предприятий по производству полимерной и кирпичной продукции. Расположено на окраине Екатеринбурга в южной его части.