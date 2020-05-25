Число длительных аварий на сетях в УФО в отопительный сезон снизилось в пять раз

ТАСС, 25 мая. Количество аварий на теплосетях в регионах Уральского федерального округа (УФО), которые устранялись более суток, снизилось во время отопительного сезона в пять раз из-за теплой зимы. Об этом сообщил в понедельник ТАСС полномочный представитель президента в округе Николай Цуканов.

"В целом отопительный сезон прошел без серьезных сбоев, в том числе этому способствовала достаточно мягкая зима. Это во многом определило снижение числа аварий, на устранение которых потребовалось свыше суток. С сентября 2019 года по май 2020 года на Урале зафиксировано 50 таких случаев. За период 2018-2019 годов - 254 аварии", - сказал он.

Цуканов добавил, что основная масса - почти 89% случаев - длительных аварий пришлась на Свердловскую, Курганскую и Челябинскую области. В этих регионах в 63 муниципалитетах в общей сложности отопительный сезон начался при отсутствии паспортов и актов готовности.

Однако число аварий, на устранение которых потребовалось менее суток, в УФО почти не изменилось на фоне теплой зимы и составило почти 5 тыс., в 2018-2019 годах более 5,3 тыс. случаев. По данным помощника полпреда Максима Федосеева, перебои с отоплением в прошедший отопительный почувствовали более 1 млн человек, а также 1,5 тыс. школ, детских садов, больниц и других объектов социальной сферы.