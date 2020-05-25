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Два человека погибли и двое пострадали из-за сильного ветра в Свердловской области

По словам источника ТАСС, также повреждены кровли десяти зданий

МОСКВА/ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 мая. /ТАСС/. Два человека стали жертвами непогоды в Свердловской области и еще двое получили травмы. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"Из-за сильного ветра произошло падение 20 деревьев, сорваны кровли с десяти зданий. Это стало причиной гибели двух человек, еще двое пострадали", - сказал собеседник агентства.

Частично нарушено электроснабжение в семи районах, без света остались 5,5 тыс. человек.

В пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области сообщили об одном пострадавшем в Екатеринбурге. Шквалистый ветер опрокинул кран в микрорайоне Пионерский, крановщик госпитализирован.

"Из-за сильного ветра повалило козловой кран, в результате чего пострадал крановщик. Он госпитализирован", - сказал собеседник агентства.

В новость были внесены изменения (17:06 мск) - добавлена информация о двух погибших и сведения от ГУ МЧС по Свердловской области.

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