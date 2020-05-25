В Курганской области ограничили движение грузовиков по федеральным дорогам из-за жары

ТАСС, 25 мая. Движение грузовиков временно ограничено на федеральных трассах "Иртыш", Екатеринбург - Шадринск - Курган, а также "Подъезд к городу Тюмень" на территории Курганской области из-за жары, которая достигает 35 градусов. Такому транспорту разрешено теперь передвигаться ночью и утром - с 10:00 (08:00 мск) до 22:00 (20:00 мск), сообщили в понедельник в отделении пропаганды БДД регионального управления ГИБДД УМВД России.

"На зауральских дорогах федерального значения организован контроль транспортных средств, перевозящих тяжеловесные грузы. 25 мая на территории Курганской области по автомобильным дорогам федерального значения с асфальтобетонным покрытием "Иртыш", Екатеринбург - Шадринск - Курган, а также "Подъезд к городу Тюмень" введено временное ограничение движения транспортных средств, осуществляющих перевозки тяжеловесных грузов. <...> При введении временного ограничения движение тяжеловесных транспортных средств разрешается только с 22:00 до 10:00 часов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ограничение связано с превышением дневной температуры воздуха свыше 35 градусов.