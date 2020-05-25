Около 16 тыс. человек на Урале остались без электричества из-за сильного ветра

"В настоящее время без электроснабжения остается порядка 16 тыс. человек, которые запитаны от электросетевой инфраструктуры филиала "Свердловэнерго". Аварийно-восстановительные бригады мобилизованы, находятся на энергообъектах и уже осуществляют устранение повреждений", - сообщили в пресс-службе, добавив, что в ликвидации последствий стихии сейчас задействовано 47 бригад в составе 175 человек, оснащенных 65 единицами спецтехники.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 мая. /ТАСС/. Сильные порывы ветра в Свердловской области стали причиной отключения электричества у примерно 16 тыс. человек, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе "Россети Урал".

Нарушения в работе электросети вызваны порывами ветра до 26 м/с. "Благодаря действию защит и работе автоматики повторного включения большая часть линий электропередачи 110 кВ в регионе остается в работе. Под удар стихии попали в большей степени энергообъекты распределительной сети, расположенные в пригородах Екатеринбурга. Речь идет о Белоярском, Сысертском городских округах. Также наблюдаются точечные нарушения электроснабжения в пригородах Невьянска и Ревды", - добавили в пресс-службе.

В "Свердловэнерго", филиале компании "Россети Урал", введен режим повышенной готовности. В целом ситуация находится под контролем. Специалисты компании планируют возобновить электроснабжение большей части отключенных потребителей в ближайшие полтора часа.

По прогнозам синоптиков, в понедельник и во вторник ночью в Свердловской, Курганской, Челябинской областях и Пермском крае местами ожидаются сильные дожди, грозы, крупный град, шквалистое усиление ветра.

Также ураган повалил десятки деревьев, обрывал трамвайные и троллейбусные пути, повалил кран, а также срывал крыши домов. В пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области сообщили ТАСС, что на данный момент есть данные о повреждении кровли четырех зданий, однако сообщения продолжают поступать. Пострадали два человека, они доставлены в больницы.

Жители Екатеринбурга делятся в социальных сетях фотографиями и видео поваленных деревьев, кранов и травмировании людей. На одном из них запечатлено, как мужчина идет по листу поликарбоната, сильный ветер поднимает лист и отбрасывает человека на стоящий рядом автомобиль.