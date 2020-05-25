Износ сетей ЖКХ на Урале составляет 60-70%

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Износ тепловых и электрических сетей в регионах Уральского федерального округа (УрФО) достигает 60%, а водопроводных и канализационных - 68-70%. При этом ежегодно меняется 4-5%, что является недостаточным, сообщил в понедельник ТАСС помощник полномочного представителя президента в УрФО Максим Федосеев.

"Одной из главных проблем отрасли, как и раньше, является общий износ объектов коммунального хозяйства, в том числе распределительных сетей. В целом по УрФО износ тепловых и электрических сетей достигает 60%, водопроводных и канализационных - 68-70%. В 2019 году в целом по округу было заменено чуть более 4% ветхих тепловых и водопроводных сетей, в 2018 году - 5%. Недостаточные объемы работы по замене ветхих сетей и реконструкции объектов коммунального хозяйства приводят к увеличению их износа", - сказал он.

Федосеев добавил, что помочь в решении проблемы может Фонд содействия реформированию ЖКХ. Заявки на финансирование уже готовят Свердловская, Челябинская области и Ханты-Мансийский автономный округ. Это девять проектов на 1,8 млрд рублей.

Однако на финансовую поддержку фонда для ремонта изношенных могут претендовать 23 проекта общей стоимостью 10,1 млрд рублей. Фонд при одобрении всех заявок может покрыть более 4,1 млрд рублей из этой суммы.