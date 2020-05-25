В свердловском оперштабе рассказали, с чем связан рост числа заразившихся коронавирусом

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 мая. Рекордный прирост количества заразившихся коронавирусом за сутки в Свердловской области и региональном центре Екатеринбурге связан с очагами в Железнодорожном районе города и на складе "Красного и Белого", а также с "отложенным эффектом" майских праздников, сообщили ТАСС в региональном оперативном штабе в понедельник.

Ранее штаб сообщил о 279 заразившихся в регионе за сутки, 225 из которых - жители Екатеринбурга, это максимальные показатели за время пандемии на территории Свердловской области.

"Рост заболеваемости в Екатеринбурге обусловлен совокупностью факторов. По данным специалистов, сказаться на увеличении числа зараженных могли прошедшие майские праздники и выходные дни, поскольку двухнедельных инкубационный период болезни у людей, заразившихся в тот период, истек как раз к этому моменту", - сообщили в штабе.