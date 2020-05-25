В свердловском оперштабе рассказали, с чем связан рост числа заразившихся коронавирусом

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 мая. Рекордный прирост количества заразившихся коронавирусом за сутки в Свердловской области и региональном центре Екатеринбурге связан с очагами в Железнодорожном районе города и на складе "Красного и Белого", а также с "отложенным эффектом" майских праздников, сообщили ТАСС в региональном оперативном штабе в понедельник.
Ранее штаб сообщил о 279 заразившихся в регионе за сутки, 225 из которых - жители Екатеринбурга, это максимальные показатели за время пандемии на территории Свердловской области.
"Рост заболеваемости в Екатеринбурге обусловлен совокупностью факторов. По данным специалистов, сказаться на увеличении числа зараженных могли прошедшие майские праздники и выходные дни, поскольку двухнедельных инкубационный период болезни у людей, заразившихся в тот период, истек как раз к этому моменту", - сообщили в штабе.
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В Свердловской области ситуация по-прежнему не позволяет приступить к снятию ограничений, введенных из-за распространения коронавируса. Сегодня, как и планировалось, я подписал указ о продлении всех ограничительных мер до 1 июня. Коэффициент распространения инфекции сегодня вырос до 1,17, за последние сутки было зафиксировано 279 зараженных. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, на первом этапе снятия ограничений коэффициент должен быть меньше 1. Я уже рассказывал вам о неблагоприятной обстановке в Железнодорожном районе, кроме того, и в других районах города многие игнорируют ограничительные меры. В минувшие выходные смотреть было страшно на центральные улицы Екатеринбурга и рекреационные зоны, где горожане проводили досуг так, как будто никакого коронавируса нет. Сами взгляните на фотографии. Я не для красного словца ранее говорил, что мы внимательно проанализируем отложенный эффект от майских праздников, принимая решение о продлении или ослаблении ограничений. Посмотрите на статистику – сегодняшний пик, это, в том числе, эхо тех погожих дней. Конечно, невозможно приставить к каждому полицейского. Но за соблюдением режима мы следили и будем следить. Ежедневно представители Роспотребнадзора и министерства общественной безопасности Свердловской области совместно с сотрудниками полиции проводят рейды. Только за субботу и воскресенье были оформлены материалы по 265 нарушениям указа об особом режиме, проведено в разы больше профилактических бесед. Ответственность за продление ограничений лежит в том числе на каждом, кто не может найти силы временно отказаться от прогулок и встреч с друзьями. В такой ситуации ни о каких послаблениях не может быть и речи. Теперь приступим к вопросам Продолжение в галерее и stories
Кроме того, по данным штаба, в сводку, опубликованную 25 мая, внесены результаты постконтактных тестирований, проведенных в Железнодорожном районе Екатеринбурга, где на прошлой неделе было зафиксировано ухудшение эпидситуации. Также в статистику вошли новые лабораторно подтвержденные случаи коронавируса у сотрудников складских помещений, где ранее была выявлена массовая заболеваемость.
"В связи с этим оперативный штаб еще раз призывает всех жителей Свердловской области к соблюдению режима повышенной готовности: ограничению контактов, соблюдению социальной дистанции, ношению масок в общественных местах, выполнению правил гигиены и к проведению дезинфекции предметов и помещений", - добавили в штабе.
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев также подтвердил, что рекордный прирост заразившихся коронавирусом жителей региона - следствие майских праздников. "Я не для красного словца ранее говорил, что мы внимательно проанализируем "отложенный эффект" от майских праздников, принимая решение о продлении или ослаблении ограничений. Посмотрите на статистику - сегодняшний пик - это, в том числе, эхо тех погожих дней", - написал глава региона в своем официальном аккаунте в Instagram.
Ситуация с коронавирусом в регионе
По данным регионального оперативного штаба, 25 мая в Свердловской области зафиксировано 279 новых случаев заражения коронавирусом. Всего на территории региона выявлено 3983 случая заражения.