Прокуратура ЯНАО добилась выплаты 1,7 млн рублей врачам за работу в условиях пандемии

ТАСС, 25 мая. Врачи Надымской станции скорой медицинской помощи, расположенной в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), получили 1,7 млн рублей стимулирующих выплат за работу с пациентами с подтвержденным коронавирусом после вмешательства прокуратуры. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры в понедельник.

"Установлено, что региональные выплаты за март текущего года медицинским работникам ГБУЗ ЯНАО "Надымская станция скорой медицинской помощи" были существенно занижены. Несвоевременно начислены выплаты за март 2020 года иному медицинскому персоналу, а именно водителям скорой помощи, уборщикам. Кроме того, стимулирующие выплаты за апрель 2020 года произведены не всем работникам станции скорой помощи. Городской прокурор главному врачу ГБУЗ ЯНАО "Надымская станция скорой медицинской помощи" внес представление об устранении нарушений закона, а также возбудил дела об административных правонарушениях по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ ("Невыплата в установленный срок заработной платы, других выплат, осуществляемых в рамках трудовых отношений")", - сказали в ведомстве.

По данным ведомства, после вмешательства прокуратуры были произведены доначисления на общую сумму более 1,738 млн рублей. "Вопросы защиты прав врачей, среднего и младшего медперсонала, водителей экипажей скорой помощи остаются на особом контроле прокуратуры Ямало-Ненецкого автономного округа", - добавили в пресс-службе.

По данным оперативного штаба ЯНАО, на 25 мая в регионе зафиксировано 2 092 случая заражения коронавирусом. При этом 1 387 случаев было зарегистрировано на месторождения региона. За все время 725 человек выздоровело, шесть умерло.