Курганские предприятия получили субсидии из областного бюджета более чем на 24 млн рублей

ТАСС, 25 мая. Курганские предприятия получили субсидии из областного бюджета на лизинг промышленного оборудования более чем на 24 млн рублей. Поддержку одобрили трем компаниям: "Кургандормашу" на организацию высокотехнологичного производства фронтального мини-погрузчика, ООО "Пульсатор" на модернизацию литейного производства, ООО "Завод ВСП" на производство арматур для добычи нефти на специализированной механообрабатывающей линии, сообщили в понедельник в пресс-службе губернатора области.

"Курганским промышленным предприятиям предоставлены субсидии из областного бюджета на возмещение части затрат на уплату первого взноса при заключении договора лизинга на приобретение промышленного оборудования на сумму более 24 млн рублей. Решение о выделении мер поддержки принято на заседании комиссии Департамента промышленности и транспорта Курганской области по отбору получателей мер стимулирования деятельности в сфере промышленности. Государственная поддержка оказана трем предприятиям, представившим важные и перспективные для региона инвестиционные проекты", - говорится в сообщении.

Так, проект "Организация высокотехнологичного производства фронтального мини-погрузчика "ТЕРМИТ-1000" с применением современного высокотехнологичного оборудования" "Кургандормаша" предусматривает 173,8 млн инвестиций и создание 29 рабочих мест. Модернизация литейного производства на "Пульсаторе" создаст 15 новых рабочих мест при инвестициях в 97,6 млн рублей. 92,4 млн инвестиций предусматривает проект ООО "Завод ВСП" "Производство арматур для добычи нефти на специализированной механообрабатывающей линии", это позволит создать 34 новых рабочих места.

АО "Кургандормаш" - машиностроительное предприятие, специализирующееся на производстве дорожно-строительной и коммунальной техники. Предприятие выпускает более десятка видов техники, которая поставляется в регионы России и за рубеж. ООО "Пульсатор" - предприятие машиностроительного комплекса России, специализируется на производстве отливок из углеродистых и нержавеющих сталей, серого и высокопрочного чугуна различных модификаций, является одним из лидеров в производстве вакуумных насосов для молочного животноводства и насосов для коммунальных машин. ООО "Завод "ВСП" - резидент ТОР "Варгаши".