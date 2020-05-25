Ураган не повлиял на боеготовность объектов в Челябинской и Свердловской областях

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 мая. /ТАСС/. Шквалистый ураганный ветер, обрушившийся на уральские регионы во второй половине дня 25 мая, не повлиял на боеготовность военных объектов Центрального военного округа (ЦВО), сообщила в понедельник пресс-служба округа.

"Объекты Центрального военного округа, дислоцированные в Свердловской и Челябинской областях, не повреждены прошедшим ураганом. Разрушений в воинских частях не зафиксировано, отключение на сетях областей на боеготовность не повлияло", - говорится в сообщении.

Непогода и ураганный ветер привели к разрушениям конструкций и падениям деревьев на Урале. Самый сильный удар стихии пришелся на Свердловскую область и Екатеринбург - по последним данным, в регионе погибли три человека, есть пострадавшие. Зафиксированы аварии на электрических сетях. В Свердловской области нарушено электроснабжение 20 населенных пунктов, в Челябинской области - 27.

По прогнозу уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, днем 25 мая и ночью 26 мая местами в Свердловской, Курганской областях и Пермском крае, местами в Челябинской области ожидаются грозы, крупный град, сильные дожди, ливни, шквалистое усиление ветра: в Свердловской области - 23-28 м/с, в Пермском крае - 20-25 м/с, в Челябинской и Курганской областях - 25-30 м/ с.