Ураган в Свердловской области сорвал крыши десятков зданий, повредил машины и остановки

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 мая. /ТАСС/. Шквалистый ветер, который поднялся в Свердловской области, сорвал десятки кровель зданий, повредил автомобили и остановочные комплексы. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"Опасные метеорологические явления, обусловленные сильными дождями, грозами, крупным градом, порывами ветра 23-28 м/с, зарегистрированы в 19 муниципальных образованиях Свердловской области. В результате непогоды произошли отключения электроэнергии, зафиксированы более сотни падений деревьев, десятки поврежденных кровель зданий, автомобилей и остановочных комплексов", - говорится в сообщении.