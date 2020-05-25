Ураган в Свердловской области сорвал крыши десятков зданий, повредил машины и остановки

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 мая. /ТАСС/. Шквалистый ветер, который поднялся в Свердловской области, сорвал десятки кровель зданий, повредил автомобили и остановочные комплексы. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
"Опасные метеорологические явления, обусловленные сильными дождями, грозами, крупным градом, порывами ветра 23-28 м/с, зарегистрированы в 19 муниципальных образованиях Свердловской области. В результате непогоды произошли отключения электроэнергии, зафиксированы более сотни падений деревьев, десятки поврежденных кровель зданий, автомобилей и остановочных комплексов", - говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что в ликвидации последствий непогоды в Свердловской области задействованы около 300 человек и около сотни единиц техники: коммунальные службы, энергетики, медики, сотрудники ГИБДД и МЧС.
Непогода и ураганный ветер привели к разрушениям конструкций и падениям деревьев на Урале. Самый сильный удар стихии пришелся на Свердловскую область и Екатеринбург. По последним данным, в регионе погибли три человека, есть пострадавшие. Зафиксированы аварии на электрических сетях. В Свердловской области нарушено электроснабжение 20 населенных пунктов, в Челябинской области - 27.
По прогнозу уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, днем 25 мая и ночью 26 мая местами в Свердловской, Курганской областях и Пермском крае, местами в Челябинской области ожидаются грозы, крупный град, сильные дожди, ливни, шквалистое усиление ветра.