Прокуратура выявила нарушения санитарных норм на складе "Красное и Белое" в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 мая. /ТАСС/. Прокуратура Свердловской области организовала проверку склада торговой сети "Красное и Белое" ООО "Абсолют", где был обнаружен очаг коронавирусной инфекции, которая выявила нарушения санитарных норм. Об этом сообщила во вторник пресс-служба региональной прокуратуры.

"По результатам прокурорской проверки зафиксировано, что в условиях необходимости принятия дополнительных мер по снижению рисков распространения коронавирусной инфекции и введения ограничительных мероприятий на предприятии не были соблюдены требования законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", - говорится в сообщении.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ранее сообщил об очаге коронавируса в регионе в логистическом центре компании "Красное и Белое", где, по данным главы области, было зафиксировано более 150 случаев заражения. По данным прокуратуры, в период с 5 по 19 мая 2020 года среди сотрудников склада зафиксировано 170 случаев инфицирования новой коронавирусной инфекцией.

В пресс-службе уточнили, что прокуратура направила материалы в органы предварительного следствия для дачи уголовно-правовой оценки на наличие признаков преступления, предусмотренного ст. 236 УК РФ ("Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание").