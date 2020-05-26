В Екатеринбурге восстановили работу общественного транспорта после урагана

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 мая. /ТАСС/. Работа городского общественного транспорта Екатеринбурга восстановлена после прошедшего 25 мая урагана. На линию вышло плановое число трамваев, троллейбусов и автобусов, говорится в сообщении, размещенном во вторник на сайте мэрии.

25 мая в Свердловской области шквалистый ветер, порывы которого достигали до 28 метров в секунду, оставил без электроснабжения более 130 тыс. жителей региона. Ураган повалил деревья, опрокинул рекламные конструкции. Погибли четыре человека, есть пострадавшие. В Екатеринбурге были обрывы контактных линий трамваев и троллейбусов.

"Весь общественный транспорт уральской столицы работает в штатном режиме. Утром во вторник, 26 мая 2020 года, на линию вышло плановое количество единиц подвижного состава - трамваи, троллейбусы, автобусы", - говорится в сообщении.

В ликвидации последствий непогоды в Свердловской области, по данным регионального ГУ МЧС, были задействованы около 300 человек и около сотни единиц техники. По данным синоптиков неблагоприятных погодных явлений в регионе больше не ожидается.