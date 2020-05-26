Детская оздоровительная кампания в Свердловской области начнется 15 июня

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 мая. /ТАСС/. Свердловские оздоровительные загородные лагеря начнут принимать детей с 15 июня. Городские лагеря дневного пребывания начнут работу в июле, сообщили во вторник в оперативном штабе Свердловской области.

"Поэтапное открытие загородных оздоровительных лагерей начнется с 15 июня. Лагеря дневного пребывания, а также лагеря труда и отдыха смогут принять детей в июле", - говорится в сообщении с уточнением, что выезжать на отдых за пределы области детям будет разрешено с 1 июля.

В оперштабе уточнили, что в первую очередь начнут принимать детей учреждения на территориях с наиболее благоприятной эпидобстановкой.

"Региональным Минобразования разработан проект декларации безопасной деятельности организаций отдыха и оздоровления детей, которая предусматривает санитарно-гигиенические требования, а также требования к санитарной обработке помещений и организации питания, алгоритмы действия медработников и администрации в случае подозрения на заражение коронавирусной инфекцией", - отметили в оперштабе. В летней кампании смогут участвовать только те организации, которые примут эту декларацию.

На организацию оздоровительной кампании в области в этом году выделено 2,5 млрд рублей из регионального и местного бюджетов. Ожидается, что в лагерях отдохнут 416 тыс. детей, добавили в оперативном штабе.