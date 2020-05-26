Выплаты в размере 12 тыс. рублей начислили 100 тыс. работников свердловских МСП

15 апреля президент РФ Владимир Путин поручил оказать прямую безвозмездную помощь от государства компаниям малого и среднего бизнеса в объеме 12 130 руб. на сотрудника. Единственным обязательным условием является максимальное сохранение занятости на уровне не менее 90% от штатной численности на 1 апреля.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 мая. /ТАСС/. Помощь от государства работникам предприятий малого и среднего бизнеса Свердловской области, сохранивших занятость на уровне не менее 90%, начислена более чем 100 тыс. гражданам на сумму 1,246 млрд рублей. Большая часть средств уже выплачена, сообщает департамент информационной политики региона во вторник.

"В Свердловской области начались выплаты субсидий из расчета 12 тыс. 130 рублей на каждого сотрудника. По состоянию на 25 мая налоговыми органами начислены субсидии к выплате 102 тыс. 600 сотрудникам на сумму 1, 246 млрд рублей. Большая часть средств - 1 млрд 64 млн рублей уже перечислены. Средства частично компенсируют работодателям выплаты на зарплату, если они сохраняют штат сотрудников", - цитируют в департаменте информполитики министра инвестиций и развития Свердловской области Викторию Казакову.

В департаменте информполитики подчеркнули, что данная субсидия находится в числе самых востребованных у свердловских предпринимателей.

По данным Управления федеральной налоговой службы по Свердловской области, на выплату субсидий могут претендовать 54,5 тыс. компаний и индивидуальных предпринимателей на общую сумму порядка 2 млрд руб. В настоящее время приняты заявления от 32 тыс. налогоплательщиков. Получить субсидию предприятия пострадавших сфер могут дважды - в мае и июне.