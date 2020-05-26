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В Свердловской области возбудили уголовные дела после гибели четырех человек из-за урагана

Они возбуждены по статьям УК РФ о причинении смерти по неосторожности и нарушении требований охраны труда
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© Донат Сорокин/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 мая. /ТАСС/. Уголовные дела возбуждены по фактам гибели жителей Свердловской области из-за урагана, прошедшего 25 мая. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СК России во вторник.

Ранее в пресс-службе областной прокуратуры сообщили о четырех погибших свердловчанах в результате урагана.

"25 мая в Свердловской области возникли экстремальные погодные условия, сопровождавшиеся сильным порывистым ветром до 28 метров в секунду. В результате произошедшего урагана были повреждены здания, строительные и производственные конструкции, повалены деревья. К сожалению, не обошлось без жертв. По всем фактам гибели граждан, связанным с последствиями ураганного ветра, следственными органами СК России по Свердловской области возбуждены уголовные дела", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что три дела возбуждено по статье по 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности") и еще одно по статье 143 УК РФ ("Нарушение требований охраны труда") по факту гибели машиниста козлового крана на производственной площадке.

Шквалистый ветер оставил без электроснабжения более 130 тысяч жителей региона.

Теги
РоссияСвердловская область
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