В Свердловской области возбудили уголовные дела после гибели четырех человек из-за урагана

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 мая. /ТАСС/. Уголовные дела возбуждены по фактам гибели жителей Свердловской области из-за урагана, прошедшего 25 мая. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СК России во вторник.

Ранее в пресс-службе областной прокуратуры сообщили о четырех погибших свердловчанах в результате урагана.

"25 мая в Свердловской области возникли экстремальные погодные условия, сопровождавшиеся сильным порывистым ветром до 28 метров в секунду. В результате произошедшего урагана были повреждены здания, строительные и производственные конструкции, повалены деревья. К сожалению, не обошлось без жертв. По всем фактам гибели граждан, связанным с последствиями ураганного ветра, следственными органами СК России по Свердловской области возбуждены уголовные дела", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что три дела возбуждено по статье по 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности") и еще одно по статье 143 УК РФ ("Нарушение требований охраны труда") по факту гибели машиниста козлового крана на производственной площадке.

Шквалистый ветер оставил без электроснабжения более 130 тысяч жителей региона.