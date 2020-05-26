Челябинское УФАС возбудило дело из-за рекламы, считая ее некорректной в условиях пандемии

ТАСС, 26 мая. Челябинское управление Федеральной антимонопольной службы возбудило дело по рекламе гостиничного комплекса с лозунгом "7 дней с короной и без вируса". Ведомство нашло рекламу некорректной по отношению к ситуации распространения коронавируса, говорится в сообщении пресс-службы управления.

"По предварительным данным, содержание рекламы может быть неэтичным и недостоверным. На рекламном баннере содержится изображение мужчины в короне и текстовая информация: "7 дней с короной и без вируса". Реклама распространялась в марте 2020 года на сайте интернет-издания", - говорится в сообщении.

Ведомство запросило мнение специалистов кафедры русского языка и литературы Института медиа и социально-гуманитарных наук Южно-Уральского государственного университета, которые нашли рекламу эффективной, но противоречащей нравственным и морально-этическим нормам и некорректной по отношению к существующему положению распространения коронавируса в мире.

"Челябинское УФАС России также указало, что реклама с указанной информацией привлекает внимание потребителей, однако, ее размещение в настоящий период является некорректным по отношению к ситуации стремительного распространения коронавируса. Кроме того, ведомство считает, что выражения "без вируса" можно рассматривать как гарантию отсутствия возможности заразиться на территории гостиничного комплекса каким-либо вирусом, включая коронавирус. При этом такая информация не может быть достоверной", - уточняется в сообщении.

Дело возбуждено в отношении индивидуального предпринимателя, являющегося рекламодателем данной рекламы. Заседание комиссии назначено на 25 июня.