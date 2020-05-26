В Свердловской области полностью восстановили электроснабжение после ураганного ветра

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 мая. /ТАСС/. Подачу электричества после ураганного ветра в Свердловской области восстановили на всей территории, сообщили ТАСС во вторник в Министерстве энергетики и ЖКХ региона.

Ранее сообщалось, что без света из-за стихии оставалось 46 тыс. 574 жилых домов, в которых проживает свыше 135 тыс. человек. Восстановление сетей проводилось в непрерывном режиме и не останавливалось даже ночью. В устранении технологических нарушений были задействованы 109 аварийно-восстановительных бригад - 370 человек и 137 единиц техники.

25 мая в Свердловской области порывы шквалистого ветра достигали до 28 метров в секунду. Ураган повалил деревья, унес со стройплощадок материалы, опрокинул рекламные конструкции. В результате ЧП погибли четыре человека.