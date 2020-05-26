Уральские бизнесмены отметили День предпринимательства конференциями и встречами в онлайн

В Свердловской области для предпринимателей проходит целая бизнес-неделя. В этом году она стартовала в онлайн-формате с понедельника, сообщила журналистам министр инвестиций и развития региона Виктория Казакова. В рамках недели будут проходить обучающие и разъясняющие вебинары, марафоны, форумы, отраслевые обсуждения, видеоконференции, консультации. Министр подчеркнула, что уже традиционное мероприятие из-за текущей ситуации пройдет в новом формате - онлайн, а очные мероприятия состоятся только при условии снятия ограничений, введенных в регионе из-за пандемии коронавируса.

На данный момент в регионах УФО зафиксировано 12 228 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Больше всего зараженных приходится на Свердловскую область - 4 190, затем идут Челябинская область - 2 356, Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) - 2 151, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (ХМАО) - 1 849, Тюменская область - 1 490, Курганская область - 192.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 мая. /ТАСС/. Представители бизнеса Уральского федерального округа (УФО) отметили День российского предпринимательства, который празднуется 26 мая, конференциями, вебинарами и встречами в интернете, переформатировав традиционные мероприятия в онлайн из-за ограничений, связанных с пандемией, рассказали опрошенные ТАСС представители бизнес-сообщества.

В Курганской области предприниматели обсудили во вторник на онлайн-площадках "Дня предпринимателя 2020" меры поддержки бизнеса, продвижение товара в соцсетях и юридические вопросы, а более опытные бизнесмены поделились своими наработками, сообщили ТАСС в областном фонде "Инвестиционное агентство". Ряд обучающих вебинаров прошел в этот день и в ХМАО, сообщили ТАСС в пресс-службе Фонда развития предпринимательства Югры. Центр поддержки экспорта провел мероприятие в онлайн-формате "Экспортное окно" - специалисты центра разобрали кейсы и направили предпринимателям пошаговые планы по выходу на экспорт. Фонд поддержки предпринимательства провел обучающий вебинар "Как перестроить себя и компанию в текущие времена для достижения результата" для руководителей и сотрудников местных компаний.

В этом году из-за пандемии бизнес даже поздравления получает онлайн. "Право на предпринимательскую инициативу закреплено в Конституции - основном законе нашего государства. Тем самым особо подчеркнута важность вашей работы, ее значимость для страны и людей. <...> Желаю вам здоровья, удачи в делах, а также хочу выразить благодарность за работу на благо укрепления экономики нашей любимой области", - приводятся слова губернатора Курганской области Вадим Шумкова на сайте правительства региона.

Бизнес и пандемия

Не стали отменять из-за пандемии праздничные мероприятия и в Ямало-Ненецком автономном округе - здесь прошел онлайн-марафон для предпринимателей. Но в этом году его посвятили актуальному в настоящие дни вопросу - "Как сохранить бизнес в новой реальности COVID-19". В рамках марафона прошли онлайн-лекции на платформе Zoom, где бизнесмены региона рассказывают о способах сохранения дела в условиях пандемии. Отразилась злободневная тема и в мероприятиях для курганских бизнесменов - в этот день там подвели итоги конкурса фотографий "Как ваш бизнес победит пандемию".

В Свердловской области самым крупным мероприятием бизнес-недели станет, по словам Казаковой, антикризисный онлайн-коннект "Самое время", который стартовал сегодня и пройдет до 28 мая. На нем спикеры выскажут свою точку зрения на вопросы: когда закончится кризис, вернется ли прежний уровень продаж, рентабельности, какие решения необходимо принимать собственникам бизнеса прямо сейчас.

Плюсы и минусы нового формата

Специалист Центра поддержки предпринимательства и фонда "Инвестиционное агентство Курганской области" Ирина Голубицкая рассказала ТАСС, что новый онлайн-формат позволил присоединиться к мероприятиям Дня предпринимателя участникам из удаленных уголков области. "[Им] не нужно тратить время на дорогу, расходы и так далее. Минусы - нет визуального контакта, общения среди участников, проявления эмоций. В такой день у предпринимателей всегда была возможность собраться вместе за пределами Кургана, принять участие в образовательных площадках, спортивный мероприятиях, проявить свой командный дух, завязать новые связи и знакомства", - поделилась она.

Директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Илья Сулла рассказал, что бизнес-неделю в этом году нельзя сравнивать с прошлогодними мероприятиями, которые проходили в офлайн формате. "Но у нас было меньше пяти тысяч человек, во всех наших офлайн-мероприятиях, включая встречи, которые мы проводили в городах области", - в то же время отметил он. Виктория Казакова сообщила, что в этом году в мероприятиях недели ожидается участие около 6 тыс. человек.

До встречи в онлайн

В Тюменской области праздничные мероприятия еще только предстоят - 29 мая представители бизнеса соберутся на онлайн-форуме "День предпринимателя - 2020. Антихрупкость" с мастер-классами от федеральных экспертов. Бизнес-сообщество обсудит на трех площадках главный вопрос: "Как перестроиться под новую реальность?". В частности, прозвучат темы перехода бизнеса в онлайн, развития сельского предпринимательства и поиска частных инвестиций. Согласно информации организаторов мероприятия, предприниматели смогут получить уникальные решения, внедренные на российском рынке или планируемые для внедрения.

День российского предпринимательства введен в 2007 году как профессиональный праздник представителей бизнеса, он проходит ежегодно 26 мая.