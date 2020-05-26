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Пандемия коронавируса нового типа

Случаи заражения коронавирусом выявили в общежитии Тюменского медуниверситета

Студенты с подтвержденным COVID-19 госпитализированы

ТАСС, 26 мая. Общежитие Тюменского государственного медуниверситета (ТюмГМУ) закрыто на карантин. У шести студентов подтвердилось заражение коронавирусной инфекцией, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе вуза.

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"Положительный тест на коронавирус подтвержден у шести студентов в общежитии Тюменского ГМУ. Инфекция распространилась от студента, работавшего медбратом в Тюменском кардиоцентре. Студенты с подтвержденным COVID-19 госпитализированы в моноинфекционный госпиталь. <…> [В общежитии] действует 14-дневный карантин", - сообщили в пресс-службе.

В вузе уточнили, что в соответствии с предписанием главного государственного санитарного врача по Тюменской области запрещен прием новых студентов, выход жильцов из общежития, сохраняется запрет посещений. Проведены все предписанные мероприятия по дезинфекции и доставке продуктов.

Общее число зафиксированных в Тюменской области случаев заражения новой коронавирусной инфекцией на данный момент составляет 1 490.

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РоссияТюменская областьПандемия коронавируса нового типа
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