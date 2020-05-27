Пожар в Екатеринбургской академии современного искусства полностью ликвидирован

ТАСС, 27 мая. Пожарные ликвидировали возгорание в здании центра культуры в Екатеринбурге, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе МЧС РФ.

"В 23:52 мск пожарные завершили проливку и разборку конструкций. Пожару дан полный отбой", - сказали в ведомстве.

Ранее в пресс-службе регионального главка МЧС РФ уточняли, что горела неэксплуатируемая часть здания. Пустотные перекрытия и перегородки способствовали быстрому распространению огня. Пожарным удалось не допустить его перехода на эксплуатируемые помещения и духовный центр, вплотную примыкающий к зданию академии. Тушение пожара заняло почти семь часов.

На первом этаже расположен магазин, из которого при пожаре были эвакуированы 23 человека, пострадавших нет.

Центр культуры "Орджоникидзевский" работает как учреждение культуры с 1930-х годов, в данный момент центр является площадкой для концертов, спектаклей, выставок, фестивалей искусств.