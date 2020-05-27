Самолет "Уральских авиалиний" доставил граждан России из Таджикистана в Екатеринбург

Из-за ситуации с распространением коронавируса Россия с 27 марта полностью закрыла регулярное и чартерное международное авиасообщение, перевозчики могут выполнять только спецрейсы для возвращения пассажиров домой.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 мая. /ТАСС/. Самолет компании "Уральские авиалинии", вывозивший граждан РФ из Душанбе (Таджикистан), приземлился в екатеринбургском аэропорту Кольцово, следует из данных, опубликованных в среду на онлайн-табло воздушной гавани.

"Рейс прибыл в 2:23 (0:23 по мск)", - значится на табло.

"Уральские авиалинии" являются одной из крупнейших российских авиакомпаний. В 2019 году компания перевезла более 9,5 млн пассажиров. Она эксплуатирует 48 авиалайнеров (три - А320neo, два - A321neo, 23 - А320, 15 - А321 и пять - А319) на условиях операционного лизинга.