Суд в Екатеринбурге рассмотрит еще один иск Роспотребнадзора к сети "Красное и Белое"

25 мая Роспотребнадзор по Свердловской области уже подал в Железнодорожный районный суд Екатеринбурга иск о привлечении ООО "Абсолют" (склад компании "Красное и Белое", - прим. ТАСС) к административной ответственности по ч. 2 ст. 6.3. КоАП РФ ("Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения").

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 мая. /ТАСС/. Чкаловский районный суд рассмотрит иск Роспотребнадзора о привлечении к административной ответственности ООО "Лабиринт-Екатеринбург" за нарушение санитарных норма в сети магазинов "Красное и Белое". Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Свердловского областного суда.

Поводом для нового иска "стали проверки, проведенные в период с 19 по 21 мая территориальным отделом управления Роспотребнадзора по Свердловской области в Чкаловском районе Екатеринбурга, Полевскому и Сысертскому району в семи магазинах сети "Красное и Белое", говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что в ходе проверок был выявлен ряд типичных нарушений, в том числе отсутствие бактерицидных облучателей воздуха рециркуляторного типа, "входного фильтра" в начале рабочей смены, измерение температура тела сотрудников контактным способом (ртутным градусником). Кроме того, где-то отсутствует антисептик для посетителей, а там, где он выставлен, непонятно, какое именно средство используется.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ранее сообщил об очаге коронавируса в регионе в логистическом центре компании "Красное и Белое", где, по данным главы области, было зафиксировано более 150 случаев заражения. По данным прокуратуры, с 5 по 19 мая 2020 года среди сотрудников склада зафиксировано 170 случаев инфицирования новой коронавирусной инфекцией.