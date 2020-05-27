Суд оштрафовал больницу в Екатеринбурге за нарушение санитарных норм

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 мая. /ТАСС/. Центральная городская клиническая больница № 1 в Екатеринбурге оштрафована на 100 тыс. рублей за нарушение санитарных норм, в том числе использование многоразовых масок и допуск посетителей к пациентам. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Свердловского областного суда.
"Муниципальное учреждение признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ ("Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения"). Ему назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 100 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
В пресс-службе пояснили, что проверка регионального управления Роспотребнадзора выявила ряд нарушений при обследовании терапевтического и хирургического корпусов, в том числе не было организовано своевременное лабораторное обследование сотрудников, контактных с медперсоналом с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией.
"Не было принято и решения о госпитализации заболевшего персонала при появлении симптомов COVID-19 в инфекционный стационар, <…> в терапевтический и хирургический корпуса медучреждения допускались посетители к пациентам. <…> В ходе проверки также было установлено, что сотрудники терапевтического корпуса используют в работе многоразовые маски, которые после использования забирают домой и стирают", - добавили в пресс-службе.