Суд оштрафовал больницу в Екатеринбурге за нарушение санитарных норм

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 мая. /ТАСС/. Центральная городская клиническая больница № 1 в Екатеринбурге оштрафована на 100 тыс. рублей за нарушение санитарных норм, в том числе использование многоразовых масок и допуск посетителей к пациентам. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Свердловского областного суда.

"Муниципальное учреждение признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ ("Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения"). Ему назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 100 тысяч рублей", - говорится в сообщении.