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В Агентстве инвестиционного развития Челябинской области проводятся следственные действия

В Минэкономразвития региона сообщили, что они связаны с ведением агентством хозяйственной деятельности в 2014-2017 годах

ЧЕЛЯБИНСК, 27 мая. /ТАСС/. Следственные действия идут в Агентстве инвестиционного развития (АИР) Челябинской области, сообщили в среду ТАСС в Минэкономразвития региона, которое было учредителем АИР.

"В Агентстве инвестиционного развития Челябинской области проводятся следственные действия. Это связано с ведением АИР хозяйственной деятельности в 2014-2017 годах. Минэкономразвития Челябинской области оказывает необходимое содействие для оперативного и максимально объективного выяснения всех обстоятельств", - сказали в министерстве.

Комментарием пресс-службы управления Следственного комитета России по региону ТАСС не располагает.

Агентство инвестиционного развития Челябинской области создано распоряжением областного правительства в июле 2013 года. В 2019 году вошло в состав Фонда развития предпринимательства региона.

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