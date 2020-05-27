ЧЕЛЯБИНСК, 27 мая. /ТАСС/. Следственные действия идут в Агентстве инвестиционного развития (АИР) Челябинской области, сообщили в среду ТАСС в Минэкономразвития региона, которое было учредителем АИР.

"В Агентстве инвестиционного развития Челябинской области проводятся следственные действия. Это связано с ведением АИР хозяйственной деятельности в 2014-2017 годах. Минэкономразвития Челябинской области оказывает необходимое содействие для оперативного и максимально объективного выяснения всех обстоятельств", - сказали в министерстве.

Комментарием пресс-службы управления Следственного комитета России по региону ТАСС не располагает.

Агентство инвестиционного развития Челябинской области создано распоряжением областного правительства в июле 2013 года. В 2019 году вошло в состав Фонда развития предпринимательства региона.