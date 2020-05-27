Выставочный комплекс "Уралвагонзавода" получил уникальную историческую документацию

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 мая. /ТАСС/. Уральское конструкторское бюро транспортного машиностроения передало Выставочному комплексу "Уралвагонзавода" (в составе концерна "Уралвагонзавод" входит в госкорпорацию "Ростех") историческую техническую документацию, в которую входят отчеты по испытаниям боевых машин, руководства по обслуживанию танков и фотоальбомы, сообщает пресс-служба концерна в среду.

"В год 100-летия отечественного танкостроения Уральское конструкторское бюро транспортного машиностроения передало Выставочному комплексу "Уралвагонзавода" 25 единиц уникальной технической документации. <...> Это отчеты по испытаниям боевых машин и их отдельных инновационных узлов, а также руководства по обслуживанию танков, аналитические материалы, фотоальбомы и другие редкие издания", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что документы датированы серединой 1930-х - первой половиной 1940-х годов. Они рассказывают об отечественной военной технике, а также о танках и самоходных артиллерийских установках, производимых в Германии, США, Англии. В переданных материалах содержатся ранее не публиковавшиеся тексты и фотоматериалы.

"В числе переданных документов отчет комиссии по испытанию двух машин Т-34 (май 1941 года, г. Мариуполь), из которого можно узнать о преимуществах и недостатках первых довоенных "тридцатьчетверок", - добавили в пресс-службе.

Коллекция комплекса также пополнится альбомом "Двигатели современных танков" 1943 года, где собраны чертежи и сравнительные тактико-технические характеристики двигателей боевых машин всех ведущих танкостроительных держав первой половины XX столетия, и фотоальбомом "Уралвагонзавод в годы Великой Отечественной войны", где отражена вся технологическая цепочка изготовления танка Т-34.

"Новые документы не только займут достойное место в фондах Выставочного комплекса УВЗ, но и станут одними из центральных экспонатов выставок. Например, посвященной 100-летию отечественного танкостроения. С ними познакомятся и исследователи: от историков до школьников, которые придут работать в архив музея", - отметили в пресс-службе.