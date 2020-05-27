Суд объединил иск челябинского экс-губернатора к ФАС с другими подобными исками

ЧЕЛЯБИНСК, 27 мая. /ТАСС/. Иск экс-губернатора Бориса Дубровского, оспаривающего решение областного управления ФАС о нарушении антимонопольного законодательства во время мусорного коллапса в 2018 году, объединен с другими подобными исками, которые поданы администрацией Челябинска, Минэкологии области, региональным оператором "Центр коммунального сервиса" и "Полигоном ТБО". Рассмотрение назначено на 6 июля, сообщили ТАСС в Арбитражном суде Челябинской области.

"Принято определение от 26.05.2020 объединить иски в одно производство для совместного рассмотрения в рамках дела А76-1474/2020. Заседание назначено на 6 июля", - сказали в суде.

Правительство Челябинской области, ООО "Центр коммунального сервиса" и Дубровский в начале февраля подали исковые заявления, оспаривающие решения комиссии УФАС, которая пришла к выводу, что в период мусорного коллапса в Челябинске имел место сговор, ограничивавший доступ игроков на рынок услуг по обращению с отходами.

Осенью 2018 года власти Челябинска объявляли режим ЧС из-за того, что во дворах скопился бытовой мусор. Позже режим был снят, а челябинское УФАС усмотрело в действиях областных, городских властей и подрядных организаций соглашение, нарушающее п. 4 ст. 16 закона "О защите конкуренции" ("Ограничение доступа на товарный рынок, выхода из товарного рынка или устранение с него хозяйствующих субъектов").