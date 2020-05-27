В Екатеринбурге возбудили дело после пропажи 12-летней школьницы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 мая. /ТАСС/. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Убийство" после исчезновения 12-летней школьницы в Екатеринбурге. Об этом сообщили журналистам в среду в пресс-службе следственного управления СК РФ по области.

"26 мая в правоохранительные органы города Екатеринбург поступило сообщение о безвестном исчезновении 12-летней [школьницы], которая пропала в тот же день. На данный момент сведений о местонахождении пропавшей не имеется. С учетом внезапности ее исчезновения, отсутствия у несовершеннолетней оснований для того, чтобы надолго покидать место жительства без предупреждения об этом родных, а также того, что ранее девочка из дома на длительное время не уходила, по данному факту органами СК РФ по Свердловской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 105 УК РФ", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что ребенка ищут сотрудники СК, МВД и волонтеры.