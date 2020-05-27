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Пандемия коронавируса нового типа

В Челябинской области возбудили дело об избиении полицейского, предложившего надеть маску

По версии следствия, сотрудник полиции во время рейда в продуктовом магазине предложил надеть маски супружеской паре, после чего женщина нанесла ему несколько ударов

ЧЕЛЯБИНСК, 27 мая. /ТАСС/. Жительница Челябинской области подозревается в том, что в магазине избила полицейского, который предложил ей и ее супругу надеть медицинские маски. Возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте следственного управления СК РФ по региону.

"Возбуждено уголовное дело в отношении местной жительницы по ч. 1 ст. 318 ("Применение насилия в отношении представителя власти") УК РФ", - говорится в сообщении.

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По версии следствия, 25 мая сотрудник полиции проводил рейд, во время которого сделал замечание мужчине, находившемуся в торговом зале продуктового магазина без маски, его супруга также была без маски. Супружеской паре было предложено надеть маски, но женщина, игнорируя законные требования полицейского, нанесла ему несколько ударов.

Уточняется, что в настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения.

С начала мая в Челябинской области для профилактики распространения коронавирусной инфекции установлен масочный режим в общественных местах, транспорте и государственных учреждениях. На утро 27 мая в Челябинской области, по информации областного Минздрава, подтверждены 2 438 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Лечение проходят 1 336 пациентов, всего выздоровели и выписаны из больниц 1 057 человек.

 

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РоссияЧелябинская областьПандемия коронавируса нового типа
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