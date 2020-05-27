В Челябинской области возбудили дело об избиении полицейского, предложившего надеть маску

"Возбуждено уголовное дело в отношении местной жительницы по ч. 1 ст. 318 ("Применение насилия в отношении представителя власти") УК РФ", - говорится в сообщении.

ЧЕЛЯБИНСК, 27 мая. /ТАСС/. Жительница Челябинской области подозревается в том, что в магазине избила полицейского, который предложил ей и ее супругу надеть медицинские маски. Возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте следственного управления СК РФ по региону.

По версии следствия, 25 мая сотрудник полиции проводил рейд, во время которого сделал замечание мужчине, находившемуся в торговом зале продуктового магазина без маски, его супруга также была без маски. Супружеской паре было предложено надеть маски, но женщина, игнорируя законные требования полицейского, нанесла ему несколько ударов.

Уточняется, что в настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения.

С начала мая в Челябинской области для профилактики распространения коронавирусной инфекции установлен масочный режим в общественных местах, транспорте и государственных учреждениях. На утро 27 мая в Челябинской области, по информации областного Минздрава, подтверждены 2 438 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Лечение проходят 1 336 пациентов, всего выздоровели и выписаны из больниц 1 057 человек.