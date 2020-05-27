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Пандемия коронавируса нового типа

Жильцов общежития медвуза в Тюмени, где зафиксировали коронавирус, отправят в обсерватор

Общежитие закрыто на карантин, у шести студентов подтвердилось заражение

ТАСС, 27 мая. Студентов из общежития Тюменского государственного медуниверситета (ТюмГМУ), где ранее был выявлен случай заражения новым коронавирусом, отправят в обсерватор "Верхний бор". Об этом сообщили в среду в областном оперативном штабе.

В пресс-службе университета 26 мая сообщили, что общежитие закрыто на карантин. У шести студентов подтвердилось заражение коронавирусной инфекцией.

"По данным управления Роспотребнадзора по Тюменской области, на сегодня зарегистрирован очаг коронавирусной инфекции в общежитии № 1 Тюменского государственного медицинского университета. Всего пострадало шесть человек. <…> Департаментом здравоохранения принято решение расселить контактных лиц в обсерватор для разобщения коммуникаций, который организован на базе ГАУЗ ТО ДЛРЦ "Верхний Бор", - говорится в сообщении.

Всего в число потенциальных контактных вошли 202 человека, уточнили в штабе.

 

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РоссияТюменская областьПандемия коронавируса нового типа
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