На Урале к 12 годам колонии приговорили женщину, до смерти избившую ребенка-инвалида

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 мая. /ТАСС/. Женщина, до смерти избившая ребенка-инвалида, получила наказание в виде 12 лет лишения свободы. Об этом сообщили в среду в пресс-службе СК по Свердловской области.

"Приговором суда женщине назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.

Женщина 1975 года рождения признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего") и частью 2 статьи 117 УК РФ ("Истязание, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего").

Следователи установили, что женщина избивала ребенка-инвалида, над которым она установила опеку в 2017 году, вместе со своим мужем. Физическое насилие в отношении ребенка применялось "на почве возникшей к мальчику личной неприязни". В июле 2018 года ребенку была причинена закрытая черепно-мозговая травма, от которой он умер.