Уральские бизнесмены привезли в Екатеринбург 110 тыс. тестов на антитела к коронавирусу

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 мая. /ТАСС/. Экспресс-тесты на определение антител коронавирусной инфекции в количестве 110 тысяч штук доставили в Екатеринбург, их приобрел Фонд святой Екатерины на средства генерального директора Уральской горно-металлургической компании (УГМК) Андрея Козицына и председателя Совета директоров Русской медной компании (РМК) Игоря Алтушкина, сообщила в среду пресс-служба фонда.

"Экспресс-тесты в качестве гуманитарной помощи привезли из Китая. Они аккредитованы китайским министерством здравоохранения, их аналоги медики использовали в Ухане, и теперь изделия экспортируют в Европу и США. Стоимость партии - около 860 тысяч долларов. Экспресс-тесты поровну поделят между медицинскими учреждениями Челябинской и Свердловской областей. Они помогут оперативно выявлять тех, кто уже перенес COVID-19, а также определить зараженных", - говорится в сообщении.

Ранее на Урал было доставлено 20 аппаратов искусственной вентиляции легких для челябинских и свердловских больниц. Всего же по заявке региональных властей закуплено 100 аппаратов ИВЛ на сумму 3,3 млн долларов. Средства на них также выделили бизнесмены. Вторая партия из 80 аппаратов должна поступить до конца мая. Распределением гуманитарной помощи будут заниматься правительства регионов.

Помимо аппаратов ИВЛ и экспресс-тестов уральские регионы в течение апреля и мая получили гуманитарный груз, состоящий из более чем 10,6 млн средств защиты и медицинского инвентаря - одноразовых масок и масок повышенной защиты, лицевых щитков, медицинских очков, костюмов, антисептиков и бесконтактных термометров. Общий вес груза превысил 100 тонн.