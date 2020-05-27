В центр культуры в Екатеринбурге запретят вход из-за возможных обрушений после пожара

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 мая. /ТАСС/. Запрет на посещение здания центра культуры "Орджоникидзевский" в Екатеринбурге будет введен из-за вероятности обрушения несущей стены после пожара, который произошел 26 мая. Также власти назначат проведение технической экспертизы по состоянию здания, сообщили в среду журналистам в пресс-службе администрации Орджоникидзевского района.

26 мая пожар произошел в неэксплуатируемой части здания центра культуры "Орджоникидзевский" в Екатеринбурге, его площадь составила 700 кв. метров. Тушение пожара продолжалось более двух часов, было задействовано 17 единиц техники.

"Это строение горит уже третий раз, но сегодня последствия пожара представляют реальную опасность. <…> По итогам работы Комиссии по чрезвычайным ситуациям (КЧС) мы приняли ряд решений. Во-первых, совместно со службами МЧС и полиции разработать меры по полному запрету доступа на территорию здания людей и неспециальной техники. Во-вторых, назначить и провести техническую экспертизу состояния объекта и получить заключение специалистов", - цитирует пресс-служба главу Орджоникидзевского района Кравченко с уточнением, что сейчас в здании "высока вероятность обрушения несущей стены".

Кравченко отметил, что заключение экспертов будет передано главе города для "принятия решения о судьбе этого строения".

В пресс-службе добавили, что на место происшествия прибыли председатель Екатеринбургской городской думы Игорь Володин и депутат Владимир Стругов.