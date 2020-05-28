Самолет "Уральских авиалиний" доставил граждан России из Армении в Екатеринбург

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 мая. /ТАСС/. Самолет компании "Уральские авиалинии", вывозивший граждан РФ из Еревана, приземлился в аэропорту Кольцово в 03:42 (01:42 мск), следует из данных, опубликованных в четверг на онлайн-табло воздушной гавани.

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Из-за ситуации с распространением коронавируса Россия с 27 марта полностью закрыла регулярное и чартерное международное авиасообщение, перевозчики могут выполнять только спецрейсы для возвращения пассажиров домой.

"Рейс U6-8950 прибыл в 03:42", - значится на табло.

В пресс-службе "Уральских авиалиний" сообщили, что рейсом U6-8950 по маршруту Ереван - Новосибирск - Екатеринбург на родину вернулись 195 граждан РФ. В Екатеринбурге высадился 101 пассажир.