В Челябинской области возобновили плановый прием пациентов

ЧЕЛЯБИНСК, 28 мая. /ТАСС/. Власти Челябинской области первыми на Урале разрешили медицинским учреждениям возобновить плановый прием пациентов и оказывать услуги, которые были приостановлены из-за распространения коронавируса. Соответствующий приказ опубликован на сайте областного Минздрава.

"Организовать плановые посещения диспансерной группы больных при условии строго соблюдения в медицинских организациях санитарно-гигиенических требований, <...> возобновить плановые посещения во время беременности, <...> возобновить проведение медицинских абортов, <...> возобновить проведение процедуры экстракорпорального оплодотворения", - говорится в новом приказе Минздрава Челябинской области.

Документ также предписывает снова начать оказывать высокотехнологичную медицинскую помощь.

Ранее власти Челябинской области разрешили работу мастерских по ремонту одежды и обуви, парикмахерских, отдельно стоящих небольших магазинов промышленных товаров, открыли для посещения парки и скверы. В регионе продолжают действовать такие меры профилактики как обязательный масочный режим в общественных местах и общественном транспорте; требование социальной дистанции. В учреждениях усилена санитарная обработка, дезинфекция. Запрещены массовые мероприятия, работа ТРК, приостановлена работа с клиентами ресторанов и кафе, кальянных и ночных клубов; приостановлено бронирование мест в санаториях.

По состоянию на 28 мая в Челябинской области, по информации областного Минздрава, были подтверждены 2 586 случаев заражения коронавирусом. Лечение проходят 1 433 пациента, всего выздоровели и выписаны из больниц 1 106 человек.