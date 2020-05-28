Госинспекция труда в Свердловской области начала проверку склада "Красное и Белое"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 мая. /ТАСС/. Государственная инспекция труда в Свердловской области начала проверку складского комплекса "Красное и Белое" после выявления там очага коронавируса, сообщил в четверг заместитель руководителя Государственной инспекции труда - заместитель главного государственного инспектора труда (по правовым вопросам) в Свердловской области Михаил Балакин в пресс-центре ТАСС-Урал.

"Мы по "Абсолюту", складскому предприятию "Красное и Белое", проверку начали, выезжали туда. Сейчас ждем предоставление документов от организации. У нас там ведется официальная проверка", - сказал он, добавив, что сейчас инспекция проводит все проверки по согласованию с прокуратурой.

Также он сообщил, что в соответствии с новым порядком проведения проверок их количество значительно снизилось - теперь инспекция проверяет только те компании, по которым работники или граждане сообщают о причинении или угрозе причинения вреда жизни и здоровью работников.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ранее сообщил об очаге коронавируса в регионе в логистическом центре компании "Красное & Белое", где, по данным главы области, было зафиксировано более 150 случаев заражения. По данным прокуратуры, с 5 по 19 мая 2020 года среди сотрудников склада зарегистрировано 170 случаев инфицирования коронавирусом. Следственные органы полиции возбудили уголовное дело по статье УК РФ "Нарушение санитарно-эпидемиологических правил" по материалам прокурорской проверки.