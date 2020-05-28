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Пандемия коронавируса нового типа

Свердловскую областную больницу частично изолировали после выявления случаев коронавируса

Инфекцию обнаружили у медиков и пациентов в четырех отделениях

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 мая. /ТАСС/. Случаи заражения коронавирусом выявлены у медиков и пациентов в четырех отделениях Областной клинической больницы № 1 в Екатеринбурге. В отделениях введены ограничительные меры, сообщили ТАСС в четверг в областном оперативном штабе.

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"В настоящий момент действуют особые ограничительные меры для недопущения распространения коронавирусной инфекции в четырех отделениях Областной клинической больницы № 1 в связи с несколькими зафиксированными случаями COVID-19 как у медиков, так и у пациентов. Заболевшие перегоспитализированы в инфекционные стационары профильных больниц. Круг контактов установлен, люди изолированы и протестированы", - сказали в штабе, не уточнив число инфицированных.

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РоссияСвердловская областьПандемия коронавируса нового типа
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