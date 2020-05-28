На парады Победы в Екатеринбурге, Самаре и Новосибирске выйдут более 300 боевых машин

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 мая. /ТАСС/. Более 300 единиц военной техники примут участие в парадах Победы, которые пройдут в Екатеринбурге, Самаре и Новосибирске 24 июня. Об этом сообщил в четверг журналистам командующий войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-полковник Александр Лапин.

"В парадах Победы в честь ознаменования юбилея Победы на территории округа будут задействованы более 300 единиц техники. Большая часть находилась на складах хранения в Екатеринбурге, Самаре и Новосибирске с апреля. Военнослужащие ЦВО приступили к подготовке военной техники к репетициям механизированных колонн", - сказал Лапин.

Командующий добавил, что основные усилия в подготовке и проведении военных парадов будут сосредоточены на обеспечении строгих требований безопасности, на исключении рисков для всех участников, соблюдении санитарных правил и норм. "Уже начата специальная обработка и пролив дезинфицирующим раствором мест проживания личного состава парадных расчетов и экипажей механизированных колонн перед их размещением. Проводится дезинфекция салонов техники, задействованной в парадах", - отметил генерал-полковник.

26 мая президент России Владимир Путин распорядился начать подготовку к военному параду в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москве и других городах России. Парад пройдет 24 июня, в день, когда в 1945 году состоялся легендарный исторический парад победителей на Красной площади. Парад Победы, который должен был традиционно состояться 9 мая, был отменен из-за пандемии коронавируса.

Владимир Путин также распорядился провести всероссийскую акцию "Бессмертный полк" 26 июля, в День Военно-морского флота России.